日本厚生勞動省捐贈台灣約124萬劑AZ疫苗，指揮中心表示，這批疫苗施打對象第1至第6類族群，預計於端午連假結束後同步開打。其中75歲以上高齡長者也是這次的接種目標，但不少長輩卻擔心疫苗產生的副作用而不敢施打。對此，奇美重症加護專科醫師陳志金表示，最好的疫苗，就是你現在能夠打得到的疫苗！

指揮中心說明，下一批將開打的公費疫苗對象包括醫事人員、中央及地方政府防疫人員、高接觸風險工作者、因特殊情形必要出國者、長照機構人員及洗腎患者，以及75歲以上長者。但陳志金醫師於臉書直言，許多長輩因擔心疫苗副作用，表示想要等「最好的疫苗」再打。

但陳志金直呼，「最好的疫苗，就是你現在能夠打得到的疫苗！」現在若不打疫苗恐有2大風險，分別是：

●現在隨時都可能會感染，感染了還會傳染給孫子，他們還沒有疫苗可以打。

●錯過了，就不知道何時還有疫苗可以打。

陳志金表示，可以這樣建議長輩，「連有權有錢的人，都會想要搶先打的疫苗，一定不會差到哪裡去啦！如果副作用真的那麼可怕，他們會那麼傻去打嗎？」而且現在就排到疫苗，可以優先施打，還不用去搶！高雄市還有貼心的接送安排，「不打嗎？」