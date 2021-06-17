香港女星阿嬌（鍾欣潼）和阿Sa（蔡卓妍）組成兩人女團Twins，從出道以來在歌唱和戲劇方面都繳出好成績，但她們的感情路都不太順遂，其中阿嬌更遭遇陳冠希不雅照事件，以及和賴弘國短命婚，戀情都沒好結果；近期阿嬌受邀戀愛實境秀《怦然心動20歲》固定嘉賓，回憶過往戀情，自嘲容易遇到渣男，也喊話「想要幸福生活」。

阿嬌近期在實境秀節目《怦然心動20歲》中，經常分享自己過去戀愛時的想法，或是情侶間相處之道，最新一期她被主持人問到，「如果妳很喜歡的男生，跟妳說對妳很有好感，但卻又表示你們有一點點不太合適，會怎麼做？」；阿嬌居然回應，「我看我有多喜歡他」，就算現場所有人都說這樣她在戀情裡會受傷，阿嬌也說她當然知道，仿佛只要喜歡沒什麼不行。

近期阿嬌受邀戀愛實境秀《怦然心動20歲》固定嘉賓，回憶過往戀情，自嘲容易遇到渣男，也喊話「想要幸福生活」。(圖/ 摘自微博)

另外阿嬌也透露，當年去澳洲讀書前有一個男友，對方原本要去美國讀書，但為了她決定一起去澳洲，尷尬的是兩人在出國前就分手，之後卻照計畫去澳洲；沒想到到當地，前男友居然到處和其他同學說她的壞話，試圖抹黑她，導致她身邊都沒有朋友，只能天天打電話跟媽媽哭訴。

現場主持人和其他家賓聽完都超傻眼，紛紛痛罵前男友根本渣男，事過境遷，阿嬌對此只自嘲是「吸渣體質」，所以戀情才都不太順利；而主持人也順口提問，「現在還是繼續吸引渣男嗎？」，阿嬌連忙搖頭否認，更堅定地說，「要過幸福的生活」。