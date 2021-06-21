YouTuber蕾菈（Lyla）常分享大尺度私密話題，在網上擁有高人氣，今年4月認愛DJ湯宇，不時會合體男友拍片放閃，近日湯宇想了一套惡整蕾菈的方法，假裝偷吃還留下證據被她發現，並架設隱藏攝影機偷拍女友反應，讓蕾菈差點崩潰。

影片中，湯宇趁著蕾菈出門，在家佈置偷吃過後的場景，先是將一隻高跟鞋丟在玄關，看起來像女生很匆忙離開的樣子，還向朋友借了一件紅色內衣放在浴室裡，並在桌上放好幾樣情趣用品，而最關鍵的是，他在床頭邊放撕開的保險套包裝，並把保險套丟在臥室垃圾桶裡，還在保險套裡擠進乳液，看起來逼真到像有使用過。

蕾菈發現臥室裡有保險套垃圾。（圖／翻攝自YouTube）

隨後，蕾菈一回到家就發現不屬於她的高跟鞋，湯宇解釋是媽媽為了應酬去買的，蕾菈便不疑有他，接著發現桌上的情趣用品，蕾菈也只興奮笑說「你想幹嘛？想跟我玩甚麼東東？」就開始和湯宇調情。

而湯宇為了引誘蕾菈發現保險套，便假藉請她幫忙丟垃圾，果然蕾菈一進臥室就發現床頭邊的保險套包裝，並在垃圾桶翻到用過的保險套，當下她冷靜地把證據擦乾淨，裝沒事地走到客廳，並淡定問湯宇：「你今天DIY唷？你前女友來喔？」但只是聽到對方接連否認。

蕾菈崩潰直呼兩人在一起時沒用過保險套。（圖／翻攝自YouTube）

最後，蕾菈拿出保險套，仍保持理智地對湯宇說：「你可以誠實跟我說，只是我覺得疫情期間這樣一方面很不尊重我，一方面我也覺得你很不尊重自己的健康。」可湯宇仍繼續否認，蕾菈才漸漸情緒崩潰，委屈喊：「我們沒有用過保險套啊！我跟你在一起的時候都有裝避孕器啊！你就跟別的男生一樣啊……」最後她被湯宇哄去洗臉冷靜，進浴室看到內衣的同時發現攝影機，終於驚覺被整，蕾菈才破涕為笑，衝出浴室直呼：「湯宇你是不是在整我！」