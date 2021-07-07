大陸頂流女星楊冪在2018年4月宣布和劉愷威結束4年婚姻，讓雙方粉絲都很震撼，她更在沒多久被拍到疑似熱戀小她3歲的鮮肉演員魏大勛，至今都未證實戀情；日前楊冪接受《ELLE》雜誌專訪，染了一頭金髮向個洋娃娃，更罕見鬆口提到感情現況。

日前楊冪拍攝《ELLE》雜誌封面，把招牌黑長髮染成像外國人的金髮，整個人看起來閃閃發光，像是自帶光芒般耀眼；而楊冪在專訪時多次提到，她很喜歡的一句話「斯人若彩虹，遇上方知有」，指出「雨總會停的，天晴了就會有彩虹，因為有這樣一份期待，之前的風風雨雨都不算什麼事了」。

楊冪近期罕見透露感情狀況。(圖/ 摘自嘉行楊冪工作室微博)

另外楊冪除了分享對於愛情觀的「彩虹說」，她最後也透露，「我也在等待著我的彩虹」，這句話讓網友討論到爆炸，因為一番疑似暗指單身的言論，不免讓眾人聯想到她離婚後和魏大勛的緋聞，意外引起各種揣測，像是兩人分手或是根本沒在一起過等等。

楊冪和劉愷威離婚後，2019年3月就被路人拍到和小她3歲的鮮肉演員魏大勛互動密切，像是穿搭同款、出遊玩或拍戲探班，兩人就像是熱戀的情侶，但至今從沒證實戀情過，魏大勛也曾回應「只是朋友一起玩」；不過，近期楊冪接受專訪的一席話，像是暗指自己感情狀態單身，但許多粉絲都感到不意外，因為認為她就是個注重事業的獨立女性。