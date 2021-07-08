53歲女星伊能靜不只是美魔女，她還是家庭、事業兩得意的代表，伊能靜與19歲兒子「小哈利」無話不談，母子互動就像朋友，不過伊能靜近日則在陸綜《了不起的姐姐》中分享，兒子14歲時，母子曾為手機功能吵架，伊能靜就以過來人口氣訓斥兒子，這時小哈利對媽媽說出心裡話，讓伊能靜當場傻住。

伊能靜登上女性訪談節目《了不起的姐姐》，分享50+（50歲以上）女性在人生、家庭和職場想法，伊能靜提到，她和年輕人不只談得來、相處也很融洽，不過伊能靜則分享，她在小哈利14歲時，母子曾為了手機的某項功能吵架，伊能靜氣說：「那有什麼用，我那個時候還沒手機呢」，小哈利聽完則嚴肅對媽媽說：「我的未來妳沒有去過，妳不要用妳的過去、40年的經驗，來告訴我未來是什麼樣子」，讓伊能靜直呼：「我一下被他打到了」。

伊能靜認為，很多孩子不願意跟成年人溝通，是因為「他們覺得成年人越界了」，伊能靜強調，即使是親子仍要有「界限感」，伊能靜說：「他（兒子）很多事情，我覺得我是沒有干涉的權力」，伊能靜認為，自己可以分享經驗，但不能指導，伊能靜認為，唯有和孩子一起經歷，才會讓關係更融洽。

伊能靜是家庭、事業兩得意的代表。（圖／本報系資料照片）

同時，伊能靜也呼籲，家長應該思考2點，第一，和孩子說話時，是真的想聽對方的答案嗎？第二，是不是想藉由談話，趁機講道理、訓話，伊能靜的見解也讓主持人蘇芒跟著思考這個議題。