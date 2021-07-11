中央疫情指揮中心考量疫情，將第三級警戒延長至7月26日，並從7月13日起適度「微解封」，放寬部分產業的防疫標準，掀起外界熱烈討論。網紅「肝連妹」周苗苗跟上「微解封」時事，放上比基尼辣照，讓網友大吃冰淇淋。

肝連妹是JKF女郎，臉蛋精緻又有34E的好身材，過去在火鍋店上班時，美貌被顧客拍下PO臉書社團走紅，被網友美譽「台版三上悠亞」，她樂得開心，將此封號納入IG自介。肝連妹8日因應新聞時事，在IG甜問：「我來表演微解封我的比基尼，你期待解封嗎？」照片中，肝連妹化著艷麗紅唇，身穿類蛇皮的繞頸比基尼，她拉著綁帶往後輕拉，單薄布料整個往上移，露出兩顆渾圓的南半球，遊走在曝光邊緣，引人遐想的畫面讓網友看得臉紅心跳，除了釣出3位一樣走性感路線的女網紅回應「好看欸、很可以」等，還狂刷200多則留言串，人氣十分火紅。

肝連妹除了好身材備受討論，去年還因羅志祥連續按她讚登上新聞，當時男方剛與前女友周揚青鬧翻，被外界貼花心大蘿蔔的標籤，結果又按讚肝連妹的辣照被網友罵翻，連肝連妹都受波及，遭酸「多人運動成員」，雖然女方幽默回應「多人套餐吃超飽」，但羅志祥吞忍不了這口氣，先是穿「關你屁事」黑色潮T反擊，再大動作發聲明解釋只要來他店裡消費或旗下品牌的穿搭支持者，都會點讚表達謝意，不容許媒體和網友散播不實謠言。