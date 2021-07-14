資深藝人曹西平闖蕩演藝圈40年，敢說敢言的性格，累積一票死忠粉絲，不過近來聽到「六十歲老人可以打」、「六十歲老翁騎車撞倒一棵樹」、「六十歲的老人上街忘了戴口罩」等話語，讓他坦言聽了相當刺耳，直呼：「人老了就要被大家叫成這樣子嗎？難道一點點的尊重都沒有嗎？」

曹西平表示活到一定年紀後，就要被「左一句老人右一句老人」稱呼，光聽就覺得刺耳，不知道活到老有什麼罪，非得要用「老人」這樣的詞彙稱呼該年紀的人，畢竟沒有人願意變老，結果活到這個年紀，還要被大家說成這樣子，好像家裡都沒有老人似的，讓他怒斥：「社會教育真的很失敗，最起碼的言語尊重都沒有，言語強姦比什麼都可怕，絕對讓人身心靈非常不愉快」。

眼見曹西平情緒難以平復，網友紛紛留言關切：「時代不同，我們就只能當聽不見」、「現在的人講話就是口不擇言，沒有在想講出這種語言會不會去傷害到別人」、「叫老這個字實在很不恰當，要學會尊敬長輩」，但也有網友持相反意見：「當老人很好，有好多福利，除非自己認為老人不好，先歧視老人才會覺得被稱老人不好」、「大部分台灣年青人都很敬老呢」。

由於疫情導致演藝工作暫時喊卡，曹西平接受《中時新聞網》訪問時，談到政府紓困措施，忍不住抱怨「藝人哪有紓困啊，若是長期沒錄影就沒有收入，有哪個資深藝人老了，沒有工作有誰會可憐他？台灣就是不尊重老藝人」

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