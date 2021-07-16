這幾年把工作重心都放在大陸的林佑威，在大陸職場劇《緊急公關》，與大陸A咖演員黃曉明從一開始不對盤，到後來的英雄惜英雄，並肩作戰聯手解決各種公關危機事件，精采過招場面，年初在大陸首播時，收視率氣勢如虹。
男主角黃曉明在台灣人氣高，擁有多部經典代表作，在新劇中一開始的痞樣，到後來的專業公關形象，角色極度反差，讓觀眾印象深刻。女主角之一的譚卓，過去曾飾演《延禧攻略》中的高貴妃暴紅，這次則是獨立幹練的職場女菁英形象。
在《緊急公關》前，林佑威和黃曉明未曾和合作過，一開始他認為對方可能是很有距離感的人，經過這次合作，他才發現原來黃曉明為人謙虛、好相處，在片場也會貼心的照顧其他演員和所有工作人員，「我覺得他是個非常溫暖的人」。
當初他會接下這部戲，主要是難得遇到公關題材的職場劇，加上劇中角色貼近他現實生活性格，「溫和善良、有些時候做事不懂得變通，確實我們在演戲時都會跟自己要扮演的角色找到共同之處，我覺得霍偉倫滿像我本人的」，笑說自己是本色演出。
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