新北市今（16）日新增11例本土案例，市長侯友宜、副市長劉和然主持防疫記者會，關於疫苗護照，劉和然表示，依據國際標準，最低集體保護率達人口數的60％。

劉和然說，疫苗護照是有施打過疫苗者，可以持證明到餐廳用餐，若以國際標準，最低集體保護是人口數的60％，全台2350萬人口，最低就是1410萬人，以新北市402萬人口，就是241萬人。

劉和然說，若施打比率達到一定的量，很多餐廳業者也可以企業快篩，不僅保護消費者也保護員工，民眾對於防疫作為都相當用心，盼盡速回歸正常生活。