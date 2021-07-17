創作新人小玉兒近來推出首張創作EP《提線木偶》，她歌藝不錯，從直播主轉戰歌壇發片，一圓歌手夢，但也坦言出道後經歷許多不順遂，她去年受邀與楊慶煌等演員一起拍攝微電影《愛情接班人》，豈料拍攝結束後，微電影遲遲未曝光，她詢問之下，才發現原來導演早已跑路。

小玉兒無奈表示一直以來很喜歡演戲，原本很期待看到微電影的播出，但如今應該是不會上架，並笑說該片原名為《邱比特傳人》後來才改名《愛情接班人》，YouTube仍可以看到預告片，卻沒有完整作品，現在回想起來像是一場空。

從小由爺爺奶奶拉拔長大的小玉兒，幼時被送到劇校讀書，直到國中因長年的練習倒立、下腰，導致腰椎裂傷，只好回到一般學校讀書，她仍愛唱歌、擁表演慾，家人也一路支持，她持續與好友們創作歌曲，曾以〈阿娘喂〉奪下第二屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽佳作，直言當時首度在音樂上獲得肯定，讓她很感動。

她近期發片，剛好遇上疫情影響，仍用網路、雲端方式賣力宣傳，感嘆：「運氣好像總是差一點。」她自我鼓勵，透過這段時間讓自己有更多時間來做準備。她日前推出新歌〈收不回的賭注〉MV，靈感來自她大學畢業時，決定在師大夜市擺攤賺錢，當時身上背負著40萬學貸、加上跟銀行貸款40萬創業基金及一度刷爆信用卡，累積超過百萬的負債。

她拼命每天擺攤、經營網拍，成功脫離卡奴人生，有感而發：「很多時候沒有一條正確的路，只要在努力的過程中，體會到不同的經歷，活成自己想要的樣子，就好了。」如今拿著積蓄勇闖演藝圈，她也明白彷彿是一場賭注，「可能十賭九輸勝算不高，但我已經作好長期作戰的準備。」