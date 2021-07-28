民眾黨立委高虹安（圖中騎機車者）。（圖／取自高虹安臉書）

科技業出身的民眾黨立委高虹安，向來給人知性的印象，27日應東海藝術街商圈主委郭達鴻之邀，造訪台中東海商圈，並親自頭戴碗公帽、騎上70年代打檔摩托車的雕塑品「老派之旅裝置藝術」，為東海藝術街商圈的品牌價值與在地青年藝術家推廣。高的「機車照」一出，吸引超過2000個網友按讚，直呼：「好可愛！」

高虹安27日在臉書發文表示，應東海藝術街商圈（Art Street）主委郭達鴻邀請，她和民眾黨-台中市黨部團隊來到藝術街新地標「老派之旅裝置藝術」。這是東海商圈這兩年來致力於「商圈品牌化」新的吉祥物，希望透過這個可愛的雕塑，傳達出商圈特有的「老派精神」。

高虹安指出，聽在地民眾陳述，東海藝術街商圈店家因疫情影響，從5月16日管制開始，業績大幅下滑8成；希望在疫情降級後，大家能夠走進商圈、能夠多多支持在地的業者。高並介紹自己照片中的造型：頭戴碗公帽、戴防風鏡、騎上70年代打檔摩托車的雕塑品正是「老派之旅裝置藝術」，作者是在地年輕藝術家黃姿瑜，目前就讀東海大學美術研究所，念大學時即住在藝術街，作品能夠傳達出東海藝術街商圈的品牌價值。

此文一出，獲得超過2000個讚，網友紛紛盛讚高虹安的造型：「虹安騎機車的樣子，超美！很像機車廣告的模特兒」、「好可愛！」「辣個騎摩托車委員」、「委員騎車子很帥」、「超可愛又親民，不說還以為在拍廣告」、「因為妳狂電蘇光頭 我開始不討厭民眾黨了」。