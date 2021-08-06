作家歐陽靖去年8月生下兒子「新醬」，便和母親資深女星譚艾珍移居台南，也常在社群網站跟網友分享育兒心得跟媽媽經，她透露近來常收到網友私訊，希望她不要讓兒子看電視，原因是「育兒專家家裡都沒有電視」，讓她氣到直接反擊。

歐陽靖透露常收到「聖母症網友」的私訊或留言，建議她不要給兒子看電視，就連母親譚艾珍也收到類似訊息，除了點出看電視的種種缺點，更強調「育兒專家家裡都沒有電視」，她表示父母都在電視圈工作，從嬰兒時期「看電視」就成為日常必須，但她從電視節目汲取不少知識，尤其很多是書本裡學不到的，此外熱衷RPG電玩遊戲，讓她改用更樂觀積極的態度看待人生。

歐陽靖收到網友私訊要求她不要給小孩看電視。（圖／歐陽靖・裏東京生存記臉書）

對於有人指出看電視會讓小孩出現多種症狀，像是「變過動兒、近視、知覺協調異常」等，歐陽靖表示從小身為電視電玩兒童，或許在「聖母症網友」眼中很笨很糟糕，但至少從來沒有近視，也沒有變成作奸犯科的人，至於給兒子看電視的時間，一天只有幾十分鐘，沒想到PO上網就被撻伐和放大檢視。

對此，網友們紛紛留言：「那些聖母家長還不是在看電視滑手機」、「我靠讓小孩看電視得到短暫救贖」、「干他們什麼事，講的一副要幫忙養，沒有的話就閉嘴」、「自以為教育專家的台灣人很多喔，這個國家創造出一堆自以為伸張正義的魔人」。