天后王菲和前夫李亞鵬所生的15歲愛女李嫣感情緊密，相處模式就和朋友一般，日前母女倆結伴參加朋友飯局，當天王菲的心情很好，對比一旁的李嫣就顯得十分淡定，王菲甚至還當著女兒的面在室內抽起電子菸，惹來李嫣的大白眼，似乎很受不了媽媽的行為。

王菲睽違許久再和李嫣同框，畫面立刻在微博上瘋傳，在和朋友的飯局上，王菲和朋友相談甚歡，興致高昂的她還時不時抽起電子菸，向一旁的女兒搭話，但李嫣始終沒有太大反應，專心低頭滑手機，不怎麼搭理媽媽，母女倆都沒聊幾句就沒話聊了。

李嫣全程幾乎不搭理媽媽。(圖/翻攝自微博)

李嫣全程都心不在焉，看起來悶悶不樂，飯局結束後，她和閨蜜手勾手一起搭車離開，沒有和媽媽王菲一起走，這組照片在網路上曝光後，不少網友紛紛直呼李嫣真的長大了，即使王菲貴為天后，面臨叛逆期的女兒，仍無法完全融入到孩子的生活中，出現和一般媽媽一樣的煩惱。

飯局結束後，李嫣和朋友一起走。(圖/翻攝自微博)

也有網友認為，王菲在室內吸電子菸的行為有失榜樣，會對孩子帶來不好的影響，事實上，李嫣過去曾多次因為是王菲的女兒而受到網友攻擊，過度關注讓她從小就在外界給的壓力中成長，因此也有網友表示，李嫣和王菲同行會臉臭，很可能是因為壓力過大的關係。

※中時新聞網提醒您「吸菸有害健康」。