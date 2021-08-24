女星溫碧霞當年演出港劇《封神榜》，在其中飾演用美色毀滅世界的惡女「妲己」，妖媚模樣讓人眼睛為之一亮，因此被封為「最美妲己」，如今她比起當明星，更享受當豪門太太的生活，但仍不時透過社群分享生活，這兩天她又曬出多張性感私房照，模樣讓人難以置信溫碧霞已經55歲了。

事實上，溫碧霞很早就為獨立生活而入行發展，成名得也相當早，觀眾可謂一路見證她從美少女蛻變成女神，而她在正當紅時，宣布閃嫁香港富商何祖光，接著演出奠定她演藝地位的《封神榜》妲己，便毅然淡出演藝圈，且因為愛美又怕痛，溫碧霞不想生孩子，在老公的寵愛下，她除專心照顧家庭外，就是享受富足快樂的生活。

溫碧霞曬度假照，好身材一覽無遺。(取材自溫碧霞微博)

如今溫碧霞雖然不再演戲，但粉絲仍能透過她的社群，關心女神的生活，溫碧霞也很積極更新，這兩天她在微博曬出度假美照，其中一個系列是她穿著黃白細肩帶長洋裝，戴著大大的遮陽帽，在陽光的照射下服裝微透明，展現出溫碧霞修長纖細的好身材，而跟朋友相聚的她很開心，笑容與豔陽相映襯，看上去格外溫柔美麗。

溫碧霞網美點拍照，宛若少女。(翻攝自溫碧霞微博)

另一套照片，時間來到傍晚，溫碧霞來到一個疑似「網美點」的地方，有著大片的玻璃地板，上頭有個大大的弦月，溫碧霞穿著全白平口洋裝，大片雪白肌膚見客，她或倚著或坐著跟月亮同框，寫下「月亮代表我的心」，看上去少女感十足，真的是凍齡無極限。