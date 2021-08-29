51歲香港女星李嘉欣是中、葡混血，擁有立體五官和171公分修長身材，被封為「最美港姐」，2008年她嫁給身家200億的香港船王之孫許晉亨，生下寶貝兒子Jayden，如今年過半百的她仍保養得宜，然而最凍齡的還是她的姐姐李嘉明，已經59歲，臉上卻沒有任何歲月留下的痕跡。

日前李嘉欣為姐姐李嘉明慶祝59歲生日，只見李嘉明坐在C位，抱著一大束鮮花，身穿淺色牛仔外套，對著鏡頭露出甜美微笑，瓜子臉和笑眼讓網友驚豔，根本看不出已經年近60歲了，看起來還是氣質年輕，站在後方的李嘉欣也絲毫看不出年紀，兩姊妹的神凍齡掀起熱議。

李嘉明迎來59歲生日。（圖／翻攝自微博）

事實上，李嘉欣1988年參選香港小姐成為冠軍，同年又當選國際華裔小姐冠軍，成為雙料選美冠軍，儘管婚前她的緋聞不斷，還被封為富豪殺手，然而她在情定許晉亨後，便慢慢淡出演藝圈，專心相夫教子，外貌和身材卻沒有因此走山，仍然風韻猶存。

而這次姐姐李嘉明的正面模樣曝光，也在網路上掀起熱議，網友們紛紛驚呼：「姐妹一樣美」、「退求保養祕方」、「姐姐也超美的」，李嘉明和李嘉欣同為混血兒，過去卻常被說顏值不如妹妹，也有網友評論，「當天李嘉欣身穿粉色圓領連衣裙，站在姐姐身後，雖然不是站在C位上，但是卻依舊搶足了風頭」。