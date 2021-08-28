女網友求救，表示雞肉不管怎麼洗，泡沫都洗不完。(圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

美式賣場好市多產品多樣化，價格也極具優勢，不少家庭都喜歡趁下班或周末前往補貨。一名女網友在賣場買了雞肉，回家清洗卻發現泡泡怎麼洗都洗不完，因此上網求助，但不少網友看到後秒懂，直搖頭：「快住手，雞肉都洗到變質了」。

女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文表示，自己買了雞里肌回家，泡在鍋子內開始水洗，怎料洗了5次，雞肉還是不斷冒出大量泡沫，肉還變得爛爛的，本來以為是鍋子不乾淨，但連兩包都有同樣狀況，求救「到底該怎麼把雞肉洗乾淨」。

女網友不解表示，肉洗不乾淨，還變得爛爛的，網友看完後傻眼，直說洗了5次當然會爛，而且都把蛋白質洗掉了。(圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

不少網友一看傻眼，紛紛留言：「雞肉頂多過個水，哪有人在洗的」、「洗了5次，肉不變爛才怪」、「沖一下再川燙就夠了，你以為在洗碗嗎」、「建議先去報名烹飪課」、「你直接把他洗到熟了，不知不覺成為濕性舒肥雞肉」、「肉都被你洗到快變肉鬆了」、「這隻雞毀了」。

也有內行網友指出原因：「里肌上面都是蛋白質，你用水一直搓，當然會冒泡」、「你洗的是蛋白質，不是雞肉」、「那些泡沫都是雞蛋白」、「雞的精華全被你洗出來了大姐」；還有專業主婦表示，其實牛、朱、雞肉都不用洗，稍微泡一下就好，絞肉的話，如果是整塊的就沖一下。接著用紙巾擦乾，若是很怕肉腥味的人，建議先把水煮滾後，再把肉放進去，加一瓶蓋米酒川燙一下就可以夾出來了。