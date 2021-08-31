南韓知名饒舌女歌手Jessi，擁有迷人嗓音與凹凸有致的火辣身材，加上自然不做作的豪放個性，受到大批粉絲的喜愛。近日她在個人IG上曬出一系列惹火穿搭，再次吸引網友熱烈討論。

Jessi出道以來穿搭風格一向前衛、大膽，也經常在個人IG上不吝嗇的分享火辣穿搭與身材，IG吸引超過776萬人追蹤。近日所公開的一系列照片中，只見Jessi穿著一件白色低胸深U上衣，搭配淺藍色寬版棉褲與白色長靴，整體造型看起來帥氣又不失性感。但翻到第三照片，就會發現Jessi不改一貫的拍照性感風格，將身體向前傾，彎腰秀出傲人的上圍曲線，加上眼神緊盯著鏡頭，電得粉絲忍不住留言「姐姐就是這麼嗆辣有個性」、「怎麼穿都這麼辣」、「這張照片美慘了」、「我是女粉看了也好愛」。

另外，不久前Jessi也曾在IG上PO出為內衣品牌代言的形象辣照；白色的襯衫裡只穿著一件膚色內衣，大方展現雄偉雙峰，同樣令網友看了直噴鼻血，吸引超過146萬人按讚，直呼「身材實在太好了」。

事實上，Jessi過去曾在節目中，大方承認自己的臉及胸部都動過整型手術，但私底下為了維持前凸後翹的S形身材，Jessi不僅嚴格控制飲食，還經常到健身房裡鍛鍊翹臀與曲線，即使受到酸民攻擊，她也不在乎大膽回嗆，直率自然又認真的性格受到粉絲的好評，人氣不斷攀升。