女星辜莞允（NONO）以天使臉孔、魔鬼身材，讓她擁有高人氣，是著名的宅男女神代表，親民的辜莞允平時也不吝嗇在社群網站分享生活點滴，而辜莞允日前就曬出一系列比基尼辣照，她解放有料上圍相當吸睛，留言區則出現「眼角有魚尾紋了」，對此，辜莞允也展現高EQ回應了。

辜莞允日前現身墾丁渡假，不吝嗇展現好身材的她，身穿白色比基尼現身泳池，泳裝斜肩帶的設計，更凸顯辜莞允的豐滿上圍，讓她的東西半球呼之欲出，搭配辜莞允的高顏值、一雙美腿以及無邊際泳池的美景，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

辜莞允事後也曬出比基尼全身照，她在發文中幽默標記：「#有修也有縮#不要看太細」，吸引粉絲留言：「身材超好」、「誠實的很可愛 有點肉才性感」、「快跑出來了」、「好美好性感」，有網友則留言：「眼角有魚尾紋了 不要呀」，還釣出辜莞允回應：「這不是很正常的事嗎」，而該網友也強調，自己認為辜莞允是大美人，希望她永遠都美如仙子。

其實，辜莞允面對網上各種討論聲音都以正向看待，她日前分享出遊照時，就有粉絲直呼：「所以下一本寫真該準備了吧」，讓辜莞允求饒說：「先..變..瘦..」，至於有人則驚呼：「哇感覺罩杯又升級了」，也釣出辜莞允回應吐身材祕密：「小常識 只要胖胸部就會大」，同時，辜莞允也獲得網稱讚：「明顯瘦了不少」，她則謙虛說「假的」。