李雲迪徒弟李元玲被封為「鋼琴女神」、「真人版娜美」、「大馬女神」等封號，不管是什麼封號，「鋼琴女神」從不吝嗇展現自己姣好曲線，今她在社群曬出一張脫到剩小褲的照片，讓李元玲零贅肉好身材一覽無遺。

李元玲（Cathryn）在社群除了展現精湛琴藝，最常PO出的就是各種健身美照，在健身中更能看到她毅力的一面，才有12%體脂的成果，並發豪語的表示「M號就是胖」，美麗是要努力的，在李元玲身上確實看到了；今日她在社群PO出一張脫到剩丁字褲背對鏡頭的照片，並在限時動態寫下「很多人健身幾次，感覺很痛，傷到哪個部位就放棄了，可是鍛鍊了很久的人都知道，痛和受傷已經是routine的一部份，我也痛了很多次，休息幾天又去健身。已經痛到習以為常。因為健身，本來就不是舒服的項目，肌肉不撕裂不成長。」

李元玲0贅肉脫到剩小褲 網喊「神的線條」健身痛到習以為常

李元玲今日PO出的照片雖背對鏡頭，但能見到她日常鍛鍊的線條，從背脊的孤線到渾圓翹臀，都能見到她的成果，也難怪會被網友稱「神的線條」，也留言「好身材真的需要很大的付出」、「太美了」、「漂亮」、「那個背跟臀部，好健美，好精實」、「藝術」。

此外，昨(1)日李元玲也解封上圍，畢竟她之前表示要減少露胸照片，但PO出一張穿著細肩小可愛，讓她的青筋奶乍現露出傲人上圍，並問粉絲「素顏OK?」，也讓粉絲留言「素顏是真實力」、「沒人在乎有沒有素顏啦」、「沒有差別啊！美」、「好看好多」。