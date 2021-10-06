網紅青青長相甜美、身材火辣，走過去年疑仙人跳YouTuber放火的風波，重新振作的她時常在社群平台分享生活，時不時曬出養眼照，前陣子更飛往美國接種輝瑞疫苗，和一群朋友暢遊歐美，日前她上傳辣照，因為上圍太過豐滿，白襯衫竟然扣不起來露出黑色內衣，讓網友全都暴動。

青青日前在IG曬出辣照，只見她身穿短版白色襯衫，外面搭配牛仔吊帶褲，卻因為上圍過於豐滿，導致襯衫扣不起來，黑色內衣和深溝悄悄從縫隙中見客，扣子更是感覺隨時都要繃開，吊帶褲的其中一邊吊帶也滑落，洩出若隱若現的零贅肉腰間。

青青綁著低馬尾，長長的馬尾垂在胸前，她對著鏡頭露出迷茫的表情，魅惑的大眼瞬間電翻一票網友，她也在文中俏皮地問：「偷偷告訴我，你是不是放大了？」貼文一出，引來2.3萬人按讚，狂刷整排愛心，不少網友都直呼，「世上最寵粉網紅」、「Oh my god」、「扣子…」。

事實上，前陣子青青才在法國遇上闖空門事件，她透露當時一行人在買精品包時，店家還特別用普通紙袋包裝，但還是被歹徒盯上，一路跟蹤他們回到民宿，她也慶幸還好沒有損失，呼籲大家到法國要注意人身安全，最好要住有保安的飯店，否則很可能血本無歸。