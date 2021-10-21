女星小S（徐熙娣）日前為出征東京奧運的中華隊選手加油，遭陸網友出征，引發各界熱議，小S事後在社群平台噤聲，不過神隱多日的小S今（21日）則被好姊妹賈永婕曝光近照，兩人到台東參加公益活動，不過卻有網友看完小S照片後，卻留言問：「小S懷男生嗎？」還釣出賈永婕尷尬直呼：「完蛋了，她會揍我老公，我老公的拍照技術真的很差」。

賈永婕稍早曬出與小S出席活動的近照，並寫下：「跟著台東媳婦小S來台東參加公益活動！活動叫做永婕同熙，也太會取名字了，可以付出就是一種幸福！」照片中，好久不見的小S身穿連身洋裝、輕鬆腳踩布鞋入鏡，大方秀出一雙美腿。

賈永婕曬小S近照。（圖／取材自賈永婕的跑跳人生臉書）

小S近照一曝光就引發網友熱議，紛紛直呼小S和賈永婕的姊妹互動太有愛，不過也有不少人好奇，小S是否「有喜」，紛紛留言問：「小S懷孕了嗎？」、「小S懷男生嗎？」、「S第四胎嗎」，還釣出賈永婕尷尬直呼：「完蛋了，她會揍我老公，我老公的拍照技術真的很差」。

賈永婕回應網友。（圖／取材自賈永婕的跑跳人生臉書）

其實，小S和賈永婕是演藝圈裡出了名的姊妹淘，雙姝相知相惜，賈永婕日前還發文透露，表示只要有捐贈或公益，小S永遠都是第一個挺她，也讓賈永婕直呼：「我真的很愛很愛她」，而賈永婕昨還幫小S縫補她揹了13年的包包，雙姝的好交情溢於言表。