藝人隋棠2015年與老公Tony結婚，陸續生下大兒子Max、女兒Lucy及小兒子Olie，組成一家幸福五口，今(22日)迎來41歲生日的她，昨晚有感而發表示：「近來有種月經才剛離開卻很快又來了」的感覺，才讓她意識到「我的卵巢也開始退化了」。

隋棠表示有位早她一個月出生的夥伴，近來發現以往規律維持28天來報到的經期，這幾個月變得不守時，上網一查才發現是女人身體功能老化的象徵，才讓她意識到「這幾個月來我明明月經才剛離開卻感覺很快又來了，是和這個有關」，一查才發現連續快半年都是24天才來，這才驚覺自己的卵巢也開始退化，理解這是生理上不可逆的發現對自己情緒勒索：「妳真的40歲了」。

隋棠表示不管幾歲，都要活出自己喜歡的樣子，雖然生活充滿起起伏伏，可能會不斷將我們擊倒，甚至痛會苦到超出想像，但只要能夠重新站起來，並試著每次都再走得更遠一點，最終一定能找到自己在尋找的，此外，要能學習對周遭萬物投以溫柔眼光，並對自己的快樂負責任，才能豐美自己的人生旅程。

隋棠8月時發文祝賀老公Tony「晉升四寶爸」，接著曬出全家福合照報喜：「Hi Ruby！防疫期間我們意外的迎來了我們的防疫寶寶－一隻退役導盲犬Ruby」，照片中，老公牽著孩子，女兒手中則牽著毛孩子，畫面讓網友直呼好溫馨。