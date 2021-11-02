無名小站是不少7、8年級生的回憶，尤其當年的「正妹牆」更是讓人留下深刻印象，現在一些女星或網紅也都是從那時候開始被關注，其中網拍辣模張香香就是其一，至今仍是高人氣的網美；張香香常透過社群分享近況，日前她曬出似乎為了萬聖節的變裝，化身性感小女僕，東西半球從側邊溢出的養眼畫面，擊中一票網友，害羞表示「這樣心臟受不了」。

張香香從無名時期就是萬千少男的女神，現在仍是人氣火熱的網美，IG就有超過65萬粉絲追蹤，她擁有一張精緻臉蛋和魔鬼身材，更從不吝嗇展現自己的優勢，IG時不時都能看到大尺度美照；日前張香香在IG更新動態，PO出一段穿著改良式女僕裝的6秒短片，綁著雙馬尾俏皮可愛，但往下一看畫風大變。

她身上的女僕裝和一般人印象中的大不同，脖子上是白蕾絲和黑色蝴蝶結的項圈，上半身居然是布料稀少的比基尼設計，下半身則是激短圍裙和吊襪帶，婀娜多姿的身材曲線全被看光；但最吸睛的是，比基尼款女僕裝根本包不住她傲人雙球，側邊溢出東西半球，畫面非常養眼。

而張香香PO出影片的同時，也調皮地喊「你的女僕已上線」，直接辣暈一票網友，湧入大量留言熱情誇讚，「太過分」、「這個女僕好」、姊妹看似過得不好，衣服布料都特別少」、「好啦好啦妳第一名」、「妳這樣我心臟受不了」、「好啦其他人都不用扮啦」、「妳這樣真的不合理」。