國寶女神林青霞本月為慶祝67歲生日曬出近照，可見她凍齡有成，招牌的大眼挺鼻靈氣依舊，眉宇間更多了一份成熟韻味，引來粉絲狂讚她一生都美。近日則有媒體起底過往林青霞影片，節目上她被問到自己最不滿意哪個部位？眾人原本以為她會回答對自己外貌很滿意，沒想到她卻吐實認為自己的嘴不滿，還自嘲看起來很蠢、不性感，引來網友虧：「大美女是不是對自己顏值有什麼誤會？」

林青霞1994年嫁給富商邢李㷧並生下兩個女兒，2年前卻傳出兩人低調婚變，當時林青霞正面回應：「幸福美滿家庭和樂」，否認離婚傳聞。去年她回歸微博發文，談到生日時提到老公對3個女兒說：「你媽寫了三本書，將來說不定拿個諾貝爾文學獎回來」，難得分享與邢李㷧生活細節，也算間接破解謠言。

林青霞坦言最不滿意自己的嘴。（圖／中時資料照片）

今年7月林青霞接受本報專訪，透露疫情期間在6個月內瘦了11公斤，秘訣就是養成固定的作息與運動習慣，控制飲食少油少鹽，也減少吃精緻甜食，過去她愛熬夜，也努力戒掉這不健康的習慣，如今體重只有56公斤，讓她很有成就感，而一輩子都是大美人的她對於老去倒是不太在意，直言：「老不老、美不美麗，我完全不在乎」，也認為老化只是人生的一部分。

林青霞自嘲嘴看起來很蠢。（圖／翻攝自秒拍）

大陸媒體近日挖出林青霞過去上節目《今夜不設防》的片段，節目中林青霞穿著露肩禮服，被來賓問她人雖美，但五官每一項單獨看起來都有點奇怪，例如眉毛太粗、下巴厚實像男人，林青霞則直言若能換臉最想換掉嘴巴，無奈說：「我這嘴好蠢的，不夠性感，我照相都不想看到自己的嘴」，並舉例最羨慕鍾楚紅的嘴，引來網友回：「美女都有這種煩惱」、「林青霞算是港台天然美女了」、「原來美女也會覺得自己不夠完美」、「誰能不愛紅姑」。