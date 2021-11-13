台中富二代因為瑪莎拉蒂被擦撞，暴打大學生使其重傷，引起軒然大波，隨後加害者的家庭背景也逐一被起底，而富二代的父母也出面道歉，但仍有許多民眾不買單。對此，臉書粉專《閱讀人》的創辦人鄭俊德發文反思「養不教真的是父之過嗎？」孩子的品格教育父母的確不能推諉，校園的影響也很重要，但孩子長大也該為自己負責。

鄭俊德昨在臉書發文提到，近期台中富二代車禍傷害案件，原本只是一個小車禍的事故，最後卻演變成極其嚴重的傷害案，年輕大學生被毆打至重傷，令人不捨，也讓不少民眾關心案件的後續發展，同時也肉搜富二代，而富二代的家庭也一一被揭露。

鄭俊德指出，他一直在思考「養不教，真的是父之過嗎？」孩子的品格教育的確原生家庭有極其重要的影響，「但想想我們的孩童時期，多數雙薪家庭應該也是很難兼顧品格，父母忙於事業只為養家，多數教育的責任則是委託給學校或是補習班。」

鄭俊德也說，接著有人就會說「教不嚴、師之惰」，但老師就更無辜了，雖然孩子在學校的時間比在家庭的時間長很多，但老師要兼顧班上40個孩子的作業又要兼顧品格實在是力有未逮。「所以，孩子的品格影響該是誰來影響，父母的確無法推諉，校園的影響也極其重要，孩子長大後也該為自己人生負責。」

鄭俊德認為，沈默的多數或習慣以攻擊性詞彙留言的酸民，也是影響孩子極其重要的關鍵，當攻擊性言語與負能量詞彙常出現在生活裡，且人們對於他人受傷害的感受以戲謔的留言回饋時，這些都在教育著滑著手機的下一代。「或許，我們在憐恤被攻擊的孩子，責難那些涉及犯罪的富二代時，可想想除了用情緒性字眼去肉搜或責難，我們還可以為這個社會以及未來的孩子做些什麼？」

鄭俊德強調「犯罪者有犯罪者的責任，我們只能相信民主體制下的法律能帶來公正。」而犯罪者的父母也有該承擔的社會壓力與後續賠償的責任，但整體來說該負責的還是犯罪者本身。