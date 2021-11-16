女星瑤瑤（黃喬歆）從節目《我愛黑澀會》發跡，瑤瑤憑著直爽、無厘頭的個性，加上F級火辣身材，吸引不少粉絲喜愛，不吝嗇分享生活日常的瑤瑤，近日則放送比基尼辣照，親民的她還笑說是：「2021唯一一穿泳裝照」，不過，在瑤瑤的自拍視角中，比基尼還快包不住傲人美胸，畫面超養眼。

照片中，瑤瑤身穿綠色綁帶比基尼入鏡，比基尼繞脖設計和小褲褲，更加突顯瑤瑤前凸後翹的好身材，而在瑤瑤的自拍邪惡視角中，比基尼還快包不住瑤瑤F等級的傲人美胸，畫面讓網友眼睛大冰淇淋，不吝嗇曬美照的瑤瑤下一張則分享出全身照，她身材比例極佳，不只有小蠻腰、逆天長腿，馬甲線也很明顯。

瑤瑤也發文寫下：「2021唯一一穿泳裝照 看今天天氣不錯分享一下 沒去游泳在民宿拍拍也是挺美的」，吸引女星黃鈺文留言驚呼：「天啊～～通常這種身材都會是修到不行的照片 但每次看到妳都讓我想起世界上真的有人身材這麼變態」，成語蕎直喊：「噴鼻血了 邪惡的角度」，網友也大讚瑤瑤身材很好、性感。

35歲黃喬歆雖然是演藝圈的美女代表，不過她其實是傻大姊一枚，而黃喬歆也早已名花有主，瑤瑤與韓籍男友李振遠交往3年多，小倆口感情穩定，也不吝嗇曬恩愛，儘管瑤瑤和李振遠難免因文化差異而吵架，不過雙方都彼此磨合、溝通，外界都很看好小倆口的戀情能開花結果。