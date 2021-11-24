網購越來越普遍，許多人為了方便，都會選擇在超商取貨，不過一名網友表示，今天去便利商店取貨時，店員竟然跟他說，現在包裹要自己找，讓他相當傻眼，直呼「是騙人的吧？」新聞曝光後引起眾人關注，四大超商回應了。

一名網友今(24)日在《PTT》表示，他去小7取貨時，店裡只有他一個客人，但店員卻跟他說，現在蝦皮的貨要自己找，找完之後，原PO問店員，「你們這間是加盟還是直營？」店員回答加盟後，又繼續跟他解釋，現在小7拿貨都要自己找，令他不敢置信，直呼「應該是騙人的吧」，因此想詢問大家是真的嗎？

貼文一出引起熱議，網友則紛紛回應「不止蝦皮啊，店家有開放櫃就都自己找」、「有開放櫃都自己找了啊，有時候店員不忙可能會幫找而已」、「看單店怎麼規劃，越來越常見了」、「不論有沒有客人就是自己找，如果不喜歡可以找看看有哪些非自取店」。

也有不少網友反嗆「所以自己找有什麼困難嗎？」、「店員真可憐，都跟你說明了還一副要客訴的樣子」、「自己找不錯啊！不然一堆人在等店員找」、「自己拿還好吧，還比較快」。

新聞曝光後引起外界關注，四大超商業者也予以回應，萊爾富表示，因應電子商務取件數量暴增，今年6月起，全台近300家門市已成立消費者自助取貨專區，不過高單價或0元取件的，仍由門市店員統一拿取；OKmart也表示，全台已有41間高包裹量的分店進行試辦，民眾持手機末三碼至「EC取件區」自行拿取包裹後，再到櫃台完成結帳即可；統一超商表示，目前依商圈需求，只有部分門市提供自助取貨；全家超商則回應，目前沒有自助取貨服務。