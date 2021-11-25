沒胃口、眼球泛黃恐是身體警訊，一名19歲年輕女孩因為吃不下、皮膚顏色偏黃就醫，醫師檢查後發現肝指數破千，診斷是急性B型肝炎，由於發生在19歲的年輕患者身上非常罕見，醫師進一步問診才知道原來是女子新交的男朋友患有慢性B肝，透過親密接觸及性行為傳染。

肝膽腸胃科醫師陳炳諴在《醫師好辣》節目中分享案例指出，這名19歲的年輕女子來就醫時，皮膚偏黃、小便顏色較重，看起來有點像黃疸，超音波檢查沒有特別異常，但抽血後發現肝指數破千，黃疸指數約2~3左右，診斷後確定是急性B型肝炎。

陳炳諴表示，急性B型肝炎通常都是母子垂直傳染，單純的急性感染發生在19歲年輕患者身上非常少見，而且患者也沒有施打毒品等問題，進一步詢問才知道，原來女子最近新交了一位男朋友，一檢查發現男友患有慢性B型肝炎。

醫師研判，女子是因為親密接觸及性行為而被男友傳染，所幸經過抗病毒藥物治療後，目前情況良好。醫師提醒，有黃疸或肝指數異常時一定要及早就醫檢查，若發現B型或C型肝炎，都可透過藥物治療改善。

此外，陳炳諴也解釋，很多人覺得眼睛顏色偏黃，就以為是黃疸，其實不然，因為眼白部分曬到太陽也會變黃，平常最好戴太陽眼鏡防曬保護，若無法分辨是不是黃疸，可將下眼皮往下拉、眼睛往上看，若沒有曬到太陽的部分也變黃就要就醫檢查。

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