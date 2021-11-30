「FBI帥哥」鄧佳華近來不斷惹出爭議，期間更不斷向親子台成員「香草姐姐」宜軒告白，還揚言要到電視台堵人，讓女方不堪其擾，鄧佳華的失控行為連知名作家蔡詩萍都看不下去，忍不住出言相勸要他適可而止，「這不叫示愛，這叫騷擾！」

蔡詩萍日前突然在臉書發長文，針對鄧佳華示愛香草姐姐的行為發表看法，直言他這陣子不斷看到稱作「網紅」的鄧佳華出現在網路新聞上，其中看到鄧佳華苦戀香草姐姐的新聞，這些瘋狂的追求行為導致女方改了臉書、IG等名稱，讓蔡詩萍實在看不下去。

蔡詩萍看不下鄧佳華的追求行為。(圖/翻攝自蔡詩萍臉書)

對此，蔡詩萍痛批：「你可以繼續當網紅，但請不要再對任何一位你喜歡的女性，做這種長期的、單向的、不管對方想法的示愛。」認為這種行為一點都不浪漫：「對另一方而言，除了噁心，還是噁心！」他也提出疑問，鄧佳華鬧了那麼久，卻沒有「守門人」跳出來說：「夠了，別鬧了，你不知道這叫騷擾對方嗎？」

蔡詩萍認為鄧佳華單方面的高調示愛對香草姐姐是長期騷擾，「逼得香草姐姐，更改她所有的網路名稱，這種『精神上的壓迫感』，這種改名之後『實質上的不便』，不算騷擾嗎？沒有構成被騷擾一方的「損失與傷害」嗎？」貼文一出也引來不少網友認同。