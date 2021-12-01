大型量販店家樂福商品應有盡有，許多民眾都會前去採買生活所需。不過家樂福官方昨日在臉書張貼一張公告表示，「從30多年前來到台灣，受到許多人的支持，才能持續到現在...」，令不少人看了相當緊張，「難道家樂福撐不下去，要賣了？」但看到最後發現，原來只是家樂福和知名巧克力品牌聯名推出甜點，這才讓網友鬆了一口氣直呼「這文案寫得太好了」。

家樂福昨（11月30）日在臉書粉專《家樂福Carrefour》張貼一張公告指出，30年前到台灣展店，受到許多台灣民眾的支持，才能夠經營到現在，來台灣後每天生活都很多采多姿，「但沒有想到有一天會和大家報告這一天的到來，就是我和巧克力品牌Hershey's結婚了」，更表示已生下了11個愛的結晶。原來是家樂福和Hershey's聯名推出11款巧克力甜點，於11月26日在賣場推出上架。

家樂福昨日在臉書貼出公告，令不少網友以為被收購。（圖／翻攝自家樂福臉書粉專）

文案曝光，不少網友一開始沒看清楚，以為家樂福撐不下去要出售，紛紛留言「嚇死，我以為家樂福賣給了Hershey's」、「差點以為家樂福要賣了」、「不要嚇人欸，我還以為要被收購了啦」、「我以為家樂福撐不下去了」、「故意發這種格式新聞，算你厲害」、「這文案寫太好了啦」、「差點被騙」。

多數網友看完後也笑稱，「Hershey's的前任是全聯，有過一段婚姻，所以跟家樂福是再婚嗎？」、「百年好合，要請吃糖喔」、「哈哈哈Hershey's這樣算結兩次婚吧？不是也有跟全聯在一起過？」、「全聯是前夫的概念啊」、「生11胞胎嗎？也太強了，月子要做好喔」。