日本偶像女團BOCCHI中的21歲成員「大嶋みく」，擁有甜美臉蛋與火辣身材，讓她一出道就備受矚目。而經常透過社群平台與粉絲們互動的她，在IG上曬出火辣的居家服，大秀傲人的上圍曲線，令網友們直噴鼻血。

大嶋みく近日在IG上發出貼文表示「房間穿搭」，並附上一張穿搭照，只見她身上雖穿著毛巾材質的短版外套與短褲，但她卻將拉鍊全開，大秀內搭的白色內衣與火辣雙峰，腹肌曲線也一覽無遺，加上她俏皮的嘟嘴表情，電得網友紛紛留言「太可愛了」、「露出小肚子也可愛」、「最喜歡這種居家穿搭」、「喜歡這種身材」、「感覺很舒服」，吸引大批網友留言。

事實上，10月份大嶋みく才剛推出個人數碼寫真集，並在社群平台上曬出火辣的造型側拍，吸引網友的目光。當時的她，穿著一件超小件的白色比基尼，搭配咖啡色短裙，坐在階梯上摸著臉頰，飽滿的上圍立即呼之欲出，她還不好意思的在貼文中表示「雖然很尷尬，但希望大家有興趣購買」，立即引起9000多人按讚，直呼「又辣又可愛」、「好大」、「這身材真讓人受不了」。

大嶋みく出道時就以甜死人的外表與清純可愛的笑容，加上一雙水汪汪的大眼睛，獲得網友注意；另外，身高只有145公分的她，卻有H罩杯的傲人身材，被不少粉絲們視為心目中的性感女神，因此也有「巨乳小隻馬」、「最兇蘿莉」等稱號。