性感辣模黃琳擁有豔麗外表與超火辣的魔鬼身材，在世新大學就讀時期就在網路上小有名氣，加上神似Angelababy的精緻臉蛋，讓她因此被網友封為「世新女神」與「台版Angelababy」的封號。而經常透過社群媒體分享私下生活的她，近日曬出訓練空中瑜珈時的短片，好身材令網友直呼「太辣了」。

黃琳在昨（7）日於IG上發文表示「現在開始每天都要記錄身材，一起打卡減肥吧」，並附上一段剛練完空中瑜珈的影片，只見她穿著粉色的運動內衣與瑜珈褲，而運動內衣胸前鏤空的性感設計，完全藏不住她豐滿的雙峰曲線，當她一彎腰雙辣雙球與性感深溝立刻乍現，令網友看了臉紅心跳，紛紛留言「身材已經粉殼以叻（很可以了）」、「幫我減肥」、「身材好又美真的羨慕」、「上中下！特寫加記錄size」、「衣服快爆了」、「身材太好了」、「哪裡肥了」、「美死人」、「超大」、「魔鬼身材」、「每天都能看實在太好了」、「太可愛了」。

黃琳在現實動態上也曬出空中瑜珈時的短片，當時的她除了站上訓練帶外，還出現高難度的倒掛動作，火辣蜜桃臀也因此乍現，令網友們再度噴鼻血。

事實上，黃琳前幾日也率先公開了聖誕節的各種造型，除了超可愛的麋鹿造型外，她還穿著大紅色的低胸絲質細肩帶洋裝，搭配紅綠色的針織外套與長襪，坐在聖誕樹前擺出迷人的姿勢，大秀火辣深溝與修長美腿，同樣電暈一票粉絲。