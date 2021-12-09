香港女星孫慧雪過去演過《衝上雲霄II》、《拆局專家》等電視劇，2016年她嫁給木材批發商富二代羅天彥，婚後兩人生下一子，她當媽後身材及外貌依舊維持出眾得宜，近日更在IG分享自己穿少女風的U型低領運動裝，胸口還打了個蝴蝶結，擠出肉色北半球。

孫慧雪當年投考TVB藝員訓練班出道，曾參加綜藝節目《美女廚房》、《一擲千金》等擔任助手，後來她跨行當演員，5年前演出《純熟意外》，因表現出色獲得吳啟華主動發文讚賞，同年她宣布與交往6年的小開男友羅天彥登記結婚，隔年生下一子。

孫慧雪穿低胸運動裝，俏皮可愛不失性感。（圖／翻攝自snow711 IG）

孫慧雪從小因為父母離婚，祖母一肩扛起照顧她的工作，但仍未阻斷孫慧雪想見親生母親的念頭，今年初她受訪承認跟媽媽已經20年未見，仍希望有天母女能見面，但去年跟表弟聯繫上，對方問她還想不想見母親，她原本以為可以圓夢，但對方卻傳來墓碑的照片，令她當場感慨傷心痛哭。

而先前港媒報導，羅天彥花了1145萬港幣（約4120萬台幣）買新房，卻沒登記在孫慧雪名下，她解釋先前老公買房是列兩人名下，這次是為了投資，「主要是為了小朋友」，還可以有首置優待，她也稱上次買的是屋齡比較大的房子，所以花了不少錢裝修，這次買的是新房，希望可以節省後續許多開銷。

外型甜美的孫慧雪，日前在IG分享了4張自己穿運動裝的照片，寫下自己會努力做運動，而這身「可愛系運動服」在已經為人母的她身上絲毫不顯得突兀，網友則將重點擺在她胸口的蝴蝶結，回應：「好靚呀」、「可愛又性感」、「好有少女氣息，才看一眼就醒神了」、「果然結了婚的人越來越美」。