核四重啟、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁等四大公投案12月18日投票，今天舉行第5場意見發表會，由公視直播，反萊豬由國民黨文傳會副主委王鴻薇擔任正方代表，而基層醫療協會理事長林應然則代表反方。

林應然表示，萊豬不是食安問題，因為40年來他用來治療氣喘用的氣管擴張劑也是乙型受體素（瘦肉精），但他乙型受體素使用近40年，寫了數十篇論文，瘦肉精或氣體擴張劑有毒？如果有毒的話，那他幾十年用這藥治療病人豈不是在殺人。

林應然說，糖、鹽、味精、亞硝酸鹽等過量都有毒，毒物學為過量有毒、少量沒有問題，有毒與沒毒重點在於劑量，如實驗室曾讓32隻猴子，每天吃1個成人每天吃750公斤萊劑肉品的量，吃了一年沒有問題，後來更加嚴100倍，研究指出對下一代沒有傷害、沒有致癌風險，可以代謝，很多也從膽汁、腎臟排出。

林應然也拿出氣管擴張劑表示，如氣喘常用的沙丁胺醇氣管擴張劑為例，噴一下等於10公斤的萊克多巴胺，保守估算噴一劑等於為1噸萊劑肉品的量，而且1天要噴好幾次，「這樣都沒問題」卻一直說是毒豬毒牛；他說，喝100杯咖啡會死掉，喝1至2杯是享受，肉毒桿菌毒素半公斤可以殺死全世界的人，但使用得宜可以用來治療皺紋等，不承認這樣的劑量會使台灣踏入國際困難重重，不想吃的民眾可以選擇產地，不要用公投搞壞台灣。

林應然第二輪發言則澄清數則關於萊劑的謠言，他指出，使用40年的瘦肉（氣管擴張劑），現在像天下劇毒一樣，而他用1萬倍、10萬倍的量來治療病人，「我不就要被判死刑」。

林應然說，如果民眾不要買、不要吃含萊劑肉品，進口商自然就不會進口，不要阻礙台灣進步。