「優質偶像」王力宏與李靚蕾離婚風波持續延燒，男方口中「對未來想法不同」的和平分手，慘被女方長文大爆婚前、婚後不斷出軌、約砲甚至召妓，而李靚蕾口中的人物們引發網友瘋猜，女團「BY2」妹妹Yumi孫雨被懷疑是其中之一，昨Yumi發長文釋疑，說自己沒介入王力宏婚姻，但有網友抓到另一個亮點，就是男星陳建州按了她這篇文章讚，此事瞬間登上熱搜，黑人因此急忙發文喊冤。

面對多日來被捲入王力宏離婚風波以及成為遭外界質疑，Yumi孫雨昨晚(12/19)在微博發出長文，坦言自己曾經是王力宏婚前交往的女友，還公布兩人當年對話截圖，但甜蜜的戀情在2013年男方對她坦承跟李靚蕾交往後，自動化下句點，她表示自己心痛但仍給予祝福，並未介入他人婚姻，強調2015年已刪了對方微信好友，沒想到隨後被李靚蕾打臉，貼出截圖說兩人在王力宏婚後仍有聯絡，Yumi頭貼還特地換成火辣裸照。

「黑人陳建州點讚Yumi長文」登上熱搜。(翻攝自微博)

光是雙姝互撕內容已夠精彩，但有眼尖的網友又發現另一個看點，就是跟王力宏交情很好的陳建州，默默按讚Yumi澄清文，此舉被解讀為是選站王力宏那一邊，「黑人陳建州點讚Yumi長文」瞬間成為話題焦點，登上熱搜。

陳建州火速發IG限動澄清沒按讚。(翻攝自陳建州IG)

而陳建州知情後，光速在IG限時動態發黑底白字文喊冤：「朋友傳新聞連結給我，我點開了都還沒看，怎麼會說我按讚了呢？？？也太扯了。我沒有按讚喔，傻眼貓咪」，堅持不認自己有按讚，但網友似乎不太買單，他的臉書湧入許多網友留言開酸「不切割，有義氣率先按讚了」、「黑人，你剛按完讚就被蕾神制裁了」、「是不是安博盒子按的」、「挺下去啦～說好的一起承擔呢？果然之前的熟都是裝的」。