昨日新增23例境外移入，其中11名為空手道代表團，指揮中心表示，該團今日再新增1名團員確診，疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，同班機25名乘客改列為居家隔離，其中1名旅客被驗出陽性，感染源還有待釐清。

針對空手道代表團染疫，對社區的風險為何？羅一鈞說，同班機匡列的25位乘客原先是要做十四天居家檢疫，現在都已改為居家隔離，其中有一名同班機旅客被驗為陽性，但還不確定是否與班機有關，有待後續檢驗結果釐清。

羅一鈞說，其他10位未染疫團員，現在都已轉為集中隔離，先前曾使用居家快篩試劑採檢，結果都是陰性，後續還會針對隔離14天的定期採檢結果進行追蹤，至於載運選手的另外10位防疫計程車相關人員，則列自主健康管理。

衛福部長陳時中說，同班機旅客由於都在防疫旅館檢疫，因此對社區風險小，至於感染源，還要看明後天的基因定序結果才能判斷。

另外昨天國內新增1例本土確診，編號案17026，活動足跡大多位於新板特區，外界擔憂，耶誕城活動恐增加社區感染風險。指揮中心指出，經血清檢驗與後續追蹤，此本土個案應為舊案，先前已感染過一陣子，目前可說不具傳染力，社區風險相當低。

羅一鈞說，案17026家中的同住接觸者，目前都已被匡列居家隔離與自主健康管理，應不會對社區造成威脅，因此不需要去停辦耶誕城活動，這部分也早已與縣市政府充分討論過。