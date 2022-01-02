國內境外移入個案連日暴增，以及北市防疫旅館爆出3人確診Omicron，懷疑是群聚感染，匡列了多達81名接觸者，原先周末2天都會暫停的疫情記者會，今天指揮中心突然宣布下午2點要召開臨時記者會，讓外界擔憂疫情出現變數。

隨著國外疫情升溫，國內境外移入個案也連日暴增，去年12月31日更新增41例，創下單日新高，平均單日都有10至20例的境外確診。

這波疫情已經延燒至防疫旅館，去年12月底北市防疫旅館爆出3人（案17058、17085、17099）確診傳染力極強的Omicron，其中案17058在24日已離開旅館，同住的3名家人也被匡列，但由於3名個案倆倆之間的基因定序分別有2到4個位點的差異，是否為群聚感染群尚在釐清中，指揮中心目前以群聚事件的方式處理全案，已清空整棟旅館，相關接觸者更匡列了81人，1月1日初步採檢結果出爐，74人為陰性，還有3人待採檢，3人檢驗中，1人陽性（案17099）。