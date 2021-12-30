54歲本土劇男星張銘杰（前藝名：張傑勛）是不少戲劇中的經典綠葉，曾演出《夜市人生》、《新月格格》，最近的作品則有《最佳利益》、《天之驕女》，今(30日)驚傳他心律不整，心跳飆升到140送急診，經紀人證實他正留院觀察，已向手上兩部ON檔戲劇組告假，而他稍早也在臉書曬出打點滴照片報平安。

張銘杰2001年與同為演員的許子欣（前藝名：許淑蘋）結婚，女方早年以台視武俠劇《心劍》走紅，婚後為了照顧家庭淡出螢光幕，2002年生下大兒子後，2010年又迎來二兒子，一向對家庭相當低調的張銘杰透露本來希望是個女孩，未料最後還是兒子報到，只能認命，自嘲：「就此打住」，並表示先前常讓大兒子曝光，但太太擔心影響到孩子的發展，之後便不再公開分享和小孩合影，

張銘杰最近因《天之驕女》人氣大漲。（圖／中時資料照片）

獨撐家計的張銘杰近年來接演不少知名戲劇作品，被稱作反派專業戶，最近在《天之驕女》中更演出坐享大、小老婆的壞人角色「彭其民」，先前他受本報專訪鬆口家中經濟重擔不小，一年開銷至少要200萬台幣，太太想過要拚第三胎，但張銘杰卻嚇到求饒，笑說：「一個小孩要揹1000萬元，我才不要。」

張銘杰和太太許子欣（前藝名：許淑蘋）。（圖／中時資料照片）

未料，今驚傳張銘杰因心臟問題掛病號，經紀人也證實，透露張銘杰本來就有心律不整老毛病，需要每三個月回診拿藥，27日當晚他發現心跳升到140，便緊急住院，打針治療三天後，目前已經降到130，正留院觀察中，也已向劇組告假，等身體恢復了就會重回工作崗位。稍早他也在臉書專頁分享病況，寫下：「謝謝大家，身體微恙，彭其民先休息一下，後續天之驕女會有更精彩的轉折，敬請期待喔！」網友則回應：「保重喔！議長哥哥」、「祝熊抱哥早日康復」、「是真打針嗎？唉呦，要保重喔，快過年了，一定要平平安安」。