邱澤和許瑋甯合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，去年底拋出震撼彈宣布登記結婚，獲得各界滿滿祝福，去年耶誕節前夕，兩人在婚後首度以夫妻身分同框，據悉是去參加證婚人藍心湄主辦的聚會。

根據《鏡週刊》報導，這場聚會由藍心湄主辦，是《女人我最大》節目班底的耶誕感恩餐會，身為好友的許瑋甯和邱澤也連袂出席聚會，2人結束餐敘後，只見許瑋甯似乎略顯疲累，便先行上保母車等待，邱澤則是忙著和門口友人們熱絡寒暄，隨後才跟著上車，接著搭乘的車一路開到邱澤汐止的住處，才放夫妻倆下車，推測婚後應該是以邱澤家做為新房，開啟夫妻倆甜蜜婚後生活。

邱澤和許瑋甯合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火。（中時資料照）

許瑋甯當時透露願意點頭嫁的關鍵，主要是「跟彼此在一起的時候很心安」，因此認定邱澤是一輩子的伴侶，邱澤則是認為和許瑋甯已到適婚年紀，加上彼此都認定對方是對的人，因此決定結婚，更不忘大讚許瑋甯很善良、孝順，和她在一起很安心，讓彼此決定攜手走向下半輩子。

邱澤表示「現在有老婆要照顧」，承諾婚後會更努力工作，更透露2人有共識要籌辦婚禮，預計走簡單、溫馨的風格，不過由於夫妻倆工作滿檔，婚禮進度看來得要再等等，由於兩人婚訊太過震撼，讓外界推測是否奉子成婚「帶球嫁」，對此，許瑋甯則否認此傳聞。