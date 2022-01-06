女星董梓甯（梓梓）昔日曾是前中華職棒Lamigo桃猿專屬啦啦隊LamiGirls一員，目前是福爾摩沙台新夢想家籃球應援隊長，更和陳伊、小帆組女團「伊梓帆」出道，她的甜美臉蛋和E罩杯也獲得「真人版娜美」封號；梓梓今（6）日更新了多張在床上的辣照，哪裡都沒露卻因為超合身衣物S曲線現形，挺出渾圓雙球更讓粉絲受不了。

梓梓今日中午在IG更新動態，表示在冷颼颼的天氣只想和棉被在一起，「每天都被棉被綁架」，並附上多張在床上的養眼照；照片中梓梓穿了灰色細肩帶上衣和激短運動熱褲，腳上套了白色學生長襪，因為衣服超合身，梓梓側面照挺出渾圓E奶和小蠻腰，火辣S曲線太誘人。

梓梓今（6）日更新了多張在床上的辣照，哪裡都沒露卻因為超合身衣物S曲線現形，挺出渾圓雙球更讓粉絲受不了。(圖/ 摘自董梓甯IG)

梓梓在床上無論是跪坐或趴下的姿勢，舉手投足都讓人看了血脈賁張，網友都被超兇身材辣暈，「今天一整天的心，都被你綁架了」、「超級正」、「Oh my god」、「這曲線，啊嘶」、「今晚不用睡了」、「這天氣我不要棉被，只想跟妳抱在一起」。

梓梓擁有23吋的螞蟻腰和32E的傲人上圍，猶如「真人版娜美」的火辣身材，讓她受到不少粉絲喜愛，喜歡透過社群媒體分享生活的她，經營YouTube頻道也表現亮眼，讓她人氣持續攀升。