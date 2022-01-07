59歲港星江華曾演出《尋秦記》、《九五至尊》等經典戲劇，其中在《西遊記》裡飾演唐僧，令人印象深刻，被譽為「最帥唐僧」，2004年轉往大陸發展的他，因為健康出狀況，逐漸減產淡出演藝圈，一度轉行賣保險，近日他頻在抖音分享日常生活，並曝光新計畫，讓不少粉絲都相當期待。

江華因為腰部長期處於疲勞狀態，導致脊椎退化，他也逐漸淡出幕前，一度轉行擔任保險業務員，他曾透露對自己要求太高，因此壓力太大，所以暫不考慮回演藝圈，寧願做小販也不想當演員。

江華將加入直播帶貨的行列。(圖／翻攝抖音)

不過上個月開始，江華頻更新抖音，並開了三個小時的直播，粉絲都關心他是否想復出拍戲，他表示還需要一點時間，不過目前有和一間大陸公司接洽，將會加入直播帶貨的行列，讓粉絲都相當興奮。

江華過去多次被指撞臉劉德華。(圖／本報系資料照)

過去多次被指撞臉劉德華的江華，不只外貌，連神情舉止都十分神似，被說過比劉德華還劉德華，但也有人懷疑他故意模仿劉德華，對此，他也無奈解釋，自己從來都不覺得和劉德華長得像，「如果是假扮對方，又會扮那麼多年？」