知名網紅米砂（Misa）常討論大尺度的私密話題，獲得「老濕姬」的封號，近來她投身AV界當監製，投入百萬成本製作的AV版《魷魚遊戲》也成功引起討論度，不僅事業有成，米砂的愛情也十分甜蜜，日前她首度透露對方身分竟是「AV臨演」，立刻掀起熱議。

米砂日前在IG限時動態回答網友問題，有網友提問是怎麼和男友認識，米砂也回答「職場認識」，首度坦承男方是AV臨演，她直言只要把男優當成一份工作，男友拍片她就不會吃醋，「我就沒關係。」米砂還表示在拍片時曾因缺演員，因此打主意打到男友身上。

米砂承認男友是AV臨演。(圖/翻攝自IG)

米砂最後也指出害怕男友身分以這種方式曝光，會成為媒體爭相報導的對象，只能無奈地說：「怕大家會瘋狂問我這個問題，所以我就打消這個大膽的想法了。」而米砂在AV界混得風生水起，尾牙也大手筆犒賞員工，還因為喝醉放話：「一人發十萬啦！」讓一旁的男友十分無奈。

米砂的AV版《魷魚遊戲》闖出名號，她也著手計畫開拍女性方向AV，強調風格是「少女漫畫感」、「戀愛感」，還希望男優長相媲美炎亞綸，片酬開到6到10萬元，並列出條件需年滿20、身上無刺青、身高175以上、身材適中、高顏值及性器官需有15公分等，但由於還是沒找到適合人選，也讓她決定要再抬高片酬。