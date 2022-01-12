李靚蕾昨（11日）控訴王力宏找3名陌生男子直闖住處，嚇得她不敢開門，沒想到王力宏所屬的宏聲音樂不僅要女方別阻撓探視，還嗆聲「如果握有任何證據，請直接提告」，對於王力宏的行徑，網紅廣告小妹略帶嘲諷表示：「可能是他社會經驗不足吧」，還不忘建議她帶上侯佩岑前往，相信李靚蕾看在閨密面子上，一定會開門讓他進去。

廣告小妹得知王力宏行徑後，直呼：「力宏寶寶呢，是判斷力很差，可能是他社會經驗不足吧，我都懷疑他是不是腦子瓦特了」，認為他帶3個男子硬闖吾疆，李靚蕾若開門才是腦子有洞，至於王力宏要求關閉監視器，她表示合情合理，畢竟撕破臉的離婚夫妻，會怕對方動手腳剪成對自己有利的影片，因此會要求第三人在的原因，就是要「當證人、幫錄影」。

廣告小妹點出離婚夫妻探視孩子的5大原則，首先男性避免單獨探視，主要怕雙方有心結，新仇舊恨一併發作，像王力宏就是帶錯人，建議除了找孩子信任的人陪同，也可帶能消除另一方疑慮的親友陪同，若王力宏帶侯佩岑前往，相信李靚蕾一定會開門，而且以她的高情商，會以大局為重不會當孩子們面責難父親，加上身為公眾人物，王力宏也不用擔心被女方聯手陰掉，最後強調「公共場所是初期探視理想場地」。

廣告小妹不忘喊話王力宏：「既然是回家看孩子，就請以孩子的心理健康為優先」，但也不免擔憂起李靚蕾「最給力武器是社群，如果這都不給她用，她該怎麼辦呢？」最後語重心長表示：「離婚要是不小心，會一輩子待在地獄裡不得超生」。