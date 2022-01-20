廣告導演圤智雨執導鄧佳華成人作品《華根初上》走紅，日前砲轟網美圈比拍謎片的台灣女優還要不乾淨，引發網友熱議，昨（19日)更在臉書透露怎樣的工作能把到網紅正妹，更不忘附上與前模特兒女友小蕎合照證實所言有一定說服力。

圤智雨列出最容易把到網美正妹的工作，名次依序是直播小編、遊戲企宣小主管、經紀人、攝影師、記者，至於身為冠軍的「直播小編」，他表示好的直播小編能掌管正妹七成月收入，更要幫忙操刀怎麼騙禮物、收尾、釣笨蛋，由於關係親近，因此追到月收入七萬的妹子對小編而言很容易，至於遊戲公司小主管在節慶期間，因為活動常常接觸到廣告正妹，不難找到非敗金類的來約會。

接著就是導演、製作人、經紀人等，圤智雨表示因為職務能貼近正妹，加上做幕後容易訓練說話，因此機會也相當多，只不過開銷比較大，是唯一要三思的部分，排名第四名的就是攝影師，但限定於「拍得出有質感」、「懂得把作品變錢」的攝影師，通常外型不要太噁太胖，都是可以被接受。

至於排在第五名的則是記者，圤智雨表示娛樂記者只要用人物專訪為由，加上採訪角度若符合對方感興趣的話題，就可輕易解鎖成就，此外，好的娛樂版記者通常跟有流量的正妹是比較有私交，畢竟沒錢上版面的正妹靠的就是私交。