張庭和林瑞陽傳出在大陸26億資產遭凍結，曾加入該團隊的明道似乎也遭波及，昔日同為「183club」成員的祝釩剛透露由於情況有點嚴重，對方可能因此回不了台灣，讓正好返台隔離的明道氣到發律師函提告，對此，祝釩剛深夜發文感嘆：「我又惹麻煩了嗎」。

張庭、林瑞陽涉嫌傳銷26億資金被凍結，傳出明道似乎因此遭牽連，昔日戰友祝釩剛日前參加直播節目《天篷直播SHOW》，被問及之後有機是否會邀183CLUB成員參加節目?他表示：「明道可能最近比較忙，就不要找比我更麻煩的人出現」，似乎暗指明道遭張庭傳銷一事波及，更強調若進入調查階段，明道也無法輕易回台，至於張庭一家目前似乎在大陸無法脫身。

明道發律師函反擊。（經紀公司提供）

明道發律師函反擊。（經紀公司提供）

未料被暗指可能無法返台的明道，目前早已經在台灣接受隔離，對於這些子虛烏有的傳聞，讓他氣到發律師函澄清，強調自己對「傳銷風波」完全不知情，而且演藝工作及自身經營事業仍照常運作，不解多年來並無私交的祝釩剛，為何未查證事實就隨意發言，強調對方說詞與事實不符，直接打臉祝釩剛。

祝釩剛深夜無奈發聲。（Jack Chu臉書)

對此，祝釩剛深夜發文回應此事：「我又惹麻煩了嗎！沒想到媒體們的功力如此了得，在此感謝媒體朋友們的厚愛，只好在1月24日的直播上向大家說明，請大家多多關注我的直播秀，放我一馬！ 感謝大家的關注」。