中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今（胡馨儀）擁有一張神似「大長今」李英愛的臉蛋和「娜美級」E罩杯傲人身材，讓短今坐擁超夯人氣，而不吝嗇放送福利的短今，日前更還曬一系列下衣失蹤照，她還大尺度交叉坐，讓神秘地帶快曝光，性感辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋。

照片中，短今單穿粉色寬鬆針織上衣，單肩豪放露出內在美的肩帶，她還大尺度交叉坐，讓一雙美腿全都露，神秘地帶更是快曝光，短今有時坐在地上、手捧草莓，有時則躺在床上，露出傲人上圍，姿勢性感爆表、狂噴女人味，畫面相當養眼。

短今不只曬辣照，她也親切分享民宿半戶外溫泉池美照，吸引網友敲碗問：「那...溫泉照哩...我幫大家先問」，還釣出短今幽默回應：「只好讓大家心癢癢了」，粉絲也紛紛讚：「短今女神香辣美」、「長腿太美 怎麼那麼會擺姿勢啦」、「我眼裡只有滿滿的短今，看不到草莓了啦」。

短今是啦啦隊「Passion Sisters」中的人氣成員，天生麗質的她，擁有E級上圍和前凸後翹的身材曲線，不吝嗇展現好身材的短今，並在去年推出第二本寫真作品《今日旅行中：短今Sammie寫真書》，短今也特別卸下啦啦隊青春洋溢的一面，她罕見展現性感小女人形象，大秀香肩、比基尼或是以下衣失蹤風格現身，短今不科學的娜美級身材，更是辣翻粉絲。