111學測最後一科考試為社會科，高中老師認為，今年出題具備素養題型的特色，和去年一樣以強調學科知識與探究方法，歷史、地理、公民與社會的跨科考題多，且考題結合時事，疫情、疫苗還有氣候變遷等議題，皆紛紛入題。

建國中學歷史老師莊德仁表示，歷史出題屬中間偏難，多數題目以閱讀思考的方式呈現，圖表題有2題，題數較去年略多，且多跨科題組，融合相當靈活，考生如基礎知識不足，答題上恐難判斷。

莊德仁進一步分析，在各冊內容分布上，第1冊台灣史共10題，第2冊中國東亞史共5題，第3冊世界史共8題，各冊試題分布並不平均。特別是第2冊課本所涉及的知識量非常龐雜，教學現場的師生必須付出許多努力，才能吸收相關知識。

中山女高地理老師林姿吟提到，地理科出題方面，台灣題目數量適中，與台灣相關的試題有5題。而在區域地理特色方面，東北亞和東南亞以及南亞都沒有出現，若能通論的概念整合到區域地理多一些題目，對於學生國際觀的強化應助益。

南湖高中地理老師林靜怡指出，出題方面結合時事，像是第19題、第57題到58題考的則是與新冠疫情相關的題目。

在公民與社會科方面，內湖高中老師施立菁認為，命題難易度為中間程度，但仍具有鑑別度。因題型多有圖表判讀，以及大幅度的合科命題、選擇題選項的誘答性高，學生需具備良好的閱讀理解、圖表判讀、資訊整合能力，才能夠在情境題文與誘答性高的選項，做出精準的判斷。

施立菁也說，公民與社會科命題取材十分生活化，合科命題類型也多。命題主題包括：第1題、第62題考的是部落生活與原住民族自治、第3題、第49題的女性權益保障、第4題、第51題、第52題、第53題等題的氣候變遷與能源轉型，還有第42題、第47題、第48題的數位落差與近用資訊不平等，貼近生活並因應時事脈動。