好萊塢型男傑瑞德雷托（Jared Leto）因飾演「小丑」而人氣爆升，在DC超級英雄電影《自殺突擊隊》中演技精湛；不久前他還跨足漫威吸血鬼片《魔比斯》，成為少數兼演DC與漫威角色的演員。傑瑞德雷托勤於健身鍛鍊自己，日前曾在IG分享「冰塊腹肌」、「水平攀岩」大秀肌肉，昨(22)日他更撈過界來搶「蜘蛛人」的鋒頭，在山區大玩繩吊鐘擺運動，並自嘲是「人體破壞球」，空中飛盪的神姿1天瞬吸近35萬讚。

傑瑞德雷托昨(22)日在IG分享他「空中飛盪」影片，就在短短幾秒的畫面中，只見他從山壁沖天飛出，在半空中短暫停滯後，又飛回山壁；這當然不是因為他擁有「超人」的飛行能力，顯然在他身上有一根繩索繫著，讓他可以從上方岩壁垂吊，大玩飛躍大峽谷（地點不確定）的鐘擺運動。

傑瑞德雷托沒有寫文字說明，只給了一個雙手合十的圖跟爆笑表情，意思是「老天保佑我平安無事(笑)」；不只如此，他還標註了一個人跟一首歌名：「Miley Cyrus•Wrecking Ball」，意指「麥莉·希拉」的《破壞球》，幽默說自己就像工程車的「破壞鐵球」那樣擺盪，也跟他超級英雄片中瘋狂的表現不謀而合。

網友投以崇拜目光樂讚：「歌也選得太適合了」、「我的老天鵝啊」、「魔比斯飛行」、「傑瑞德驚奇」、「我們就愛冒險仔」；也有暖心粉絲關心他的安全：「傑瑞德請小心，我們需要你活著」、「不~你讓我擔心了～」、「永遠有感於冒險的精神，為你的安全送上祈禱」。

漫威吸血鬼片《魔比斯》因疫情關係數度延期，本將在今年1月上檔，如今又因為美國Omicron疫情升溫，美國4日宣布將再延後至4月上映，這是該部電影第六次延期，而台灣也同步北美將從1月26日延後至4月1日，影迷想看傑瑞德雷托在漫威電影使壞要再等等了。