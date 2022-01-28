農曆春節將至，中央氣象局28日指出，春節期間溫度趨勢先冷、稍回溫、再降溫，氣溫變化多且幅度不小；體弱者或南來北往留意溫差變化，返鄉、外出適時調整穿著。

此外，氣象局說，離島航班可能受能見度或海面風浪影響，欲搭機搭船往返的民眾要注意航班資訊。特別是除夕之前台灣附近海面風浪偏大，初三起沿海風浪再轉大，海面航行注意安全，留意船班資訊。

春節假期長達9天，1月29日受南方雲系北移影響，各地天氣不穩定且易有短暫陣雨，尤其基隆北海岸、東南部及南部有局部大雨發生的機率；隨著冷氣團南下，各地氣溫將明顯下降。

30日（小年夜）、31日（除夕）受冷氣團影響，中部以北、宜花天氣偏冷，其他地區早晚氣溫亦低；迎風面北部及東半部仍有局部短暫雨，中南部雨勢趨緩漸轉為多雲到晴的天氣。

2月1日（初一）、2日（初二）冷氣團減弱，氣溫稍回升，惟水氣有逐漸增加的趨勢，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，中部平地零星雨，南部雲量稍增。

2月3日（初三）、4日（初四）鋒面通過並伴隨冷空氣南下，天氣再次轉趨不穩定，中部以北及東半部降雨機率增加，各地逐漸轉冷或轉涼，台灣附近海面風浪亦明顯增大。

其中，2日（初二）、3日（初三）西半部清晨易有局部霧，馬祖及金門亦可能有低雲或霧影響能見度，交通往返須注意相關資訊。

2月5日（初五）、6日（初六）天氣仍偏涼冷，北部及東半部仍有局部短暫雨。