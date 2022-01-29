藝人王力宏去年宣布與妻子李靚蕾離婚，隨後便遭李靚蕾爆出私生活淫亂、對她言語霸凌等醜聞，隨後還傳出雙胞胎女團By2的妹妹Yumi曾介入兩人婚姻，雖Yumi立即做出回應否認，但隨後又遭李靚蕾打臉，讓她因此被貼上「小三」的標籤。而事件延燒2個月，Yumi今（29）日稍早再度於微博上發出聲明，正式向李靚蕾提告捍衛自己的清白。

Yumi今日再次透過工作室發出提告聲明表示，先前遭李靚蕾公開影射介入他們的婚姻，並要求提供警方聯繫方式稱要提供證據，但工作室強調「2012年~2013年，Yumi與王力宏正式交往，彼此密友皆知，也從未介入他人的婚姻」，並透露李靚蕾在先前的隔空交戰中，多次轉移重點，卻至今未提供任何證據，試圖惡意誤導、捏造證據，而她們則是一直在想辦法維護自己的權利。

接著內文中還提到，因李靚蕾人不在大陸，因此大陸警方無法在第一時間將她傳喚到案，但即使如此，Yumi仍積極採取法律行動，向法院提出訴訟，更再度隔空猛嗆李靚蕾「法律看證據，不看“小作文”，網路也絕非法外之地，法治社會，我們絕不應該無視法律！李靚蕾小姐為了滿足私欲，利用網友帶動輿論，網暴殺人。接下來我們或許還要經歷大家難以想像的阻礙。但我們還是相信公義，選擇把一切交給司法，等待公平處置，清者自清！李靚蕾，法院見」。

網友看到後則紛紛留言「這瓜又臭又長什麼時候結束？如果人家不澄清，接下來漫長的人By2出現一次就要被罵一次，誰替他們結束？我等結局」、「希望雙方都能得到公平的裁決！不要打拳不要傳謠不要網暴」、「這戲還沒結束？」、「怎麼還來」再度引起網友熱議。